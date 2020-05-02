Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России. Фото

Дарья Дурова Книга жалоб 23:38, 2.05.2020

В Киеве в одном их супермаркетов продаются импортные овощи, в то время как украинские фермеры жалуются на то, что им негде сбывать свою продукцию на карантине.

Соответствующие фото на странице в Facebook опубликовала украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что снимки были сделаны 1 мая в одном из магазинов FOZZY.

Украинская сеть супермаркетов продавала лук из России
Коллаж

Украинка показала на прилавках лук из России, морковь из Израиля и капусту из Италии.

Фото с магазина FOZZY в Киеве
facebook.com/olenamozgova1
Фото с магазина FOZZY в Киеве
facebook.com/olenamozgova1
Фото с магазина FOZZY в Киеве
facebook.com/olenamozgova1

Пользователей сети возмутила ситуация. Многие комментаторы отметили, что во время карантина, который стал серьезным ударом по малому и среднему бизнесу, стоило бы поддержать отечественных производителей.

"А цены – космос", "Хуже всего – это тот лук. Мы же вроде не торгуем с агрессором?" "А свое выбрасывают", "А украинское?!" – пишут под постом.

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Кияни Книга жалоб

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