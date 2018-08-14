"Стрелять обоих!" В сети разгорелся скандал из-за нападение пса на прохожих в Киеве

В соцсети Facebook разгорелся спор из-за новости о нападении собаки бойцовской породы на английского бульдога и его хозяев. Мнения пользователей разделились: некоторые считают, что агрессивного стаффордширского терьера нужно было убить, а некоторые — что всему виной его хозяйка, которая неправильно его воспитала.

Так, дискуссия началась под постом в группе dtp.kiev.ua в Facebook. Всего за один час запись прокомментировало более ста человек. Помимо хозяйки стаффа, которая позволила своему псу загрызть другого, гнев комментаторов обрушился и на полицию, потому что она так и не смогла помочь.

"А почему патрульные хозяйку не забрали? А если завтра стафф нападать будет на людей? Тоже баллончик будете применять? Кошмар!" — возмутилась Анна Сидоркина.

Напавшая на людей собака "Информатор"

"Полицейские хотели отогнать собаку? Серьезно? Еще колбасу бы ей предложили", — поддержали другие комментаторы.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

"Ситуация отвратительная от и до. Наверняка это было не первое нападение, ни одна собака (какой бы "бойцовской" она не была) не нападает и не убивает с первого же раза. Наверняка были и жалобы местных жителей. Но все это игнорировалось, и вот результат. Слава Богу, что хоть не дети с бульдогом гуляли", — написала Александра Макарова.

"Когда полиция займется регулярной проверкой правил содержания и выгула собак в г. Киев? Это же не воров искать, посильная задача вроде бы", — прокомментировал Сергей Мацыпа.

"Такое поведение собаки — исключительно дело рук ее хозяйки. Они же и воспитывают их так, а тренируют на кошках. Хозяйку к ответственности!" — высказала свое мнение Олеся Гарина.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Однако значительное количество комментаторов не согласилось с мнением "пса так воспитали".

"Когда же наконец люди поймут, что эта порода собак не создана для социума! Они созданы для бойцовских клубов, и в крови у них заложено уничтожить оппонента!" — написал один из пользователей.

"И что значит "так воспитали"? Почему йоркширских терьеров "так" не воспитывают? Что-то я не слышала, чтобы и пудели кого-то разрывали", — поддержала такую точку зрения Олеся Скользкова.

Facebook dtp.kiev.ua

"Таких собак только под справку о вменяемости в руки отдавать, как оружие", — написала пользовательница Алишер.

"Нужно было стрелять обоих. Я очень люблю собак, а особенно стаффов, но в таких руках — это оружие для убийства", — резко высказалась Нина Соколова.

Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве американский стаффордширский терьер напал на улице возле супермаркета на прохожего и искалечил ему ногу. По словам пострадавшего, пес выгуливался без намордника и поводка.