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"Списков нет, бюллетеней нет": в СИЗО в Киеве разгорелся скандал из-за выборов

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В Киеве в Лукьяновском СИЗО не смогли вовремя начать голосование за президента Украины.

В следственном изоляторе, как и на других участках, голосование должно было стартовать в 8 утра, но членов комиссии в это время не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет", – перечислила Денисова сотруднику СИЗО.

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Денисова в СИЗО в день выборов

Денисова в СИЗО в день выборов

Скриншот

Позже обмудсмену все таки удалось найти помещение, где должно проводиться голосование, но там вновь не оказалось членов комиссии и наблюдателя-правоохранителя.

Выборы президента

Выборы президента

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на избирательном участке разгорелся скандал из-за якобы исчезающих чернил в ручках, которые раздают участникам голосования.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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