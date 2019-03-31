"Списков нет, бюллетеней нет": в СИЗО в Киеве разгорелся скандал из-за выборов

В Киеве в Лукьяновском СИЗО не смогли вовремя начать голосование за президента Украины.

В следственном изоляторе, как и на других участках, голосование должно было стартовать в 8 утра, но членов комиссии в это время не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет", – перечислила Денисова сотруднику СИЗО.

Денисова в СИЗО в день выборов Скриншот

Позже обмудсмену все таки удалось найти помещение, где должно проводиться голосование, но там вновь не оказалось членов комиссии и наблюдателя-правоохранителя.

Выборы президента Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на избирательном участке разгорелся скандал из-за якобы исчезающих чернил в ручках, которые раздают участникам голосования.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!