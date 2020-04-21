Смог в Киеве: Кличко рассказал о ситуации с грязным воздухом
В Киеве по состоянию на 21 апреля ситуация с качеством и чистотой воздуха после массовых пожаров в Киевской и Житомирской областях стабилизировалась.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 21 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, из-за сухой весны и большого количества пожаров сложилась очень опасная ситуация, которая меняется почти каждый час (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он отметил, что в основном из-за человеческой халатности и умышленных поджогов случаются пожары. Речь идет и о Чернобыльской зоне отчуждения, и о Житомирской области.
"Кроме того, что мы теряем сотни гектаров лесов, все продукты горения попадают в воздух. Уже почти неделю Киев – в мировом антирейтинге городов с высокой загазованностью воздуха. Все это – последствия пожаров. Сейчас ситуация немного стабилизировалась благодаря усилиям наших пожарных, изменению направления ветра и кратковременным дождям. Качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилось", – подчеркнул Кличко.
Глава Киева добавил, что в МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, а Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.
"Я благодарю неравнодушных людей, которые информируют о поджогах и вызывают правоохранителей. Таким образом полиция уже задержала нескольких поджигателей. И, убежден, наказание для них должно быть наиболее строгим!" – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель был зафиксирован в диапазоне 238 AQI. Позже уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Киев утром 17 апреля остался на первом месте в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Показатель был зафиксирован в диапазоне 215 AQI. Столицу Украины снова накрыли облака пыли и непонятного дыма.
18 апреля Киев вновь вышел на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Уже 19 апреля показатели загрязнения воздуха украинской столицы снизились, впрочем, ненадолго. Позже Киев вернулся на первое место в соответствующем антирейтинге.
Но 20 апреля в Киеве, Киевской и Житомирской областях все же значительно улучшилось состояние воздуха.