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Слабонервным не смотреть: ТРЦ Киева опозорился из-за ''сюрприза'' в кафе

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В кафе, расположенное в ТРЦ "Дрим Таун" в Киеве, посетители обнаружили множество живых тараканов на подносе для еды.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Насекомых нашли под силиконовым ковриком для сервировки.

"Всем, кто только поел, видео смотреть не советую! Я такой жести давно не видел. Для справки кто виноват: сотрудники кафе и организация по дезинфекции. Но надеюсь, собственники ТРЦ сделают ряд шагов по наведению порядка", - написал он.

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На видео показано, как девушка, обнаружившая тараканов, показала поднос персоналу кафе. "О Боже", - восклицает сотрудница заведения, увидев насекомых.

В комментариях к видео Несмиянов отметил, что сеть извинилась в социальной сети за инцидент. Она также предоставила "документ" о том, что тараканов потравили, а сеть отказалась от подобного рода подносов.

Слабонервным не смотреть: ТРЦ Киева опозорился из-за ''сюрприза'' в кафе

При этом в квитанции на услуги по уничтожению насекомых и грызунов не указывается дата проведения работ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве известная сеть ресторанов угодила в скандал из-за гнилых суши.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
скандалывидео
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