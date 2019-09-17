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17 сентября • обновлено в 20:30
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"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео

1.8т Читать материал на украинском

В понедельник, 16 сентября, кортеж президента Украины Владимира Зеленского вновь заблокировал движение в Киеве, что вызвало волну негодования в сети.

Подтверждающее видео, снятое на Бориспольской трассе, опубликовал киевлянин Роман Пелех (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что кортеж ехал встречать в аэропорт "Борисполь" президента Словакии Зузанну Чапутову. По всему пути его следования патрульные перекрывали дорогу.

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Кортеж Зеленского снова разозлил киевлян

Кортеж Зеленского снова разозлил киевлян

Скриншот из видео

а видео не видно, но классическое перекрывание и недопуск попутных машин присутствовали! Мне повезло, я ехала из Борисполя, а навстречу „слуга на велосипеде“, а менты загоняли все машины на заправки", – написала киевлянка Наталья Стулова.

Ее слова подтвердили и другие столичные водители в комментариях. "Скромность как у Януковича", "А где велик?", "В других странах такого нет!" – возмутились пользователи.

Отметим, в этот раз Управление государственной охраны предупредило о введении ограничений для водителей за несколько дней.

"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео
"Скромность как у Януковича": кортеж Зеленского снова разозлил киевлян. Видео

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако в своей предвыборной программе он обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа Зеленского, что вызвало гнев у водителей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Поравс Алек
Поравс Алек
он уже ответил на это по протоколу встречи положено, что каждый раз будети писать как иностранный гость будет приежать, в обычные дни перекрываеться когда призедент едит или нет, то то же, и не че волну поднимать
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Охрименко Вадим
Охрименко Вадим
Лохи выбрали.. Не жалуйтесь
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