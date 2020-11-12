Киевские скорые обязали не выключать сирены: медик назвал приказ "маразмом". Видео

Водителей всех бригад скорой помощи в Киеве обязали ездить на вызовы с включенной сиреной.

Об этом в видеообращении сообщил один из членов бригады экстренной медпомощи. Роликом поделился Telegram-канал Pavlovsky News (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Мужчина, сидя в машине скорой, рассказал, что они теперь с самого утра ездят по городу с сиреной и проблесковыми огнями, но "как дурачки" останавливаются на красный свет светофора.

Медику не понравилось такое решение. "Маразм достиг апогея", – сказал он.

Сотрудник скорой также предположил, что включенная сирена якобы должна "припугнуть" жителей города – возможно, чтобы они придерживались карантина, введенного из-за коронавируса.

Медик раскритиковал инициативу Скриншот видео

Мужчина обратился к главе столичной скорой Анатолию Вершигоре, спросив, что значит этот приказ.

Pavlovsky News в то же время пишет, что такое распоряжение якобы пришло из столичной мэрии.

"Там посчитали, что экстренным бригадам, отправляющимся на вызов, теперь будут чаще уступать дорогу", – сказано в сообщении.

Сообщение Pavlovsky News Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, на Черкасщине COVID-19 массово болеют работники скорой, в частности, из-за того, что пациенты скрывают свои симптомы, когда вызывают медицинскую помощь.