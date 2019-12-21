"Едет прямо в аварию": сеть возмутило "ноу-хау" в маршрутке Киева

В сети опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной из маршруток Киева для переключения передач использует гаечный ключ из-за неисправности рычага.

Ролик появился на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лучшему транспорту в Киеве быть". Киев, 194 маршрутка", – написал автор видео. Увиденное шокировало киевлян, и они оставили под постом множество возмущенных комментариев. Люди опасаются, что такой транспорт рано или поздно может попасть в летальное ДТП.

Водитель использовал для переключения передач гаечный ключ Скриншот видео

Водитель использовал для переключения передач гаечный ключ Скриншот видео

Маршрутка в Киеве Foursquare

"На самом деле смешного мало, этот автобус идет прямо в аварию, это только вопрос времени, не сегодня так завтра", "И смешно, и плакать хочется. 21 век", "Это уровень безопасности. Как такое выпускают возить людей?", "Это баста! Безопасность пассажиров в надежных "руках" какого-то ключа", "Жесть", "Какой ужас", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в Киеве в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри. Дело в том, что крыша транспорта протекала и дождь капал просто в салоне.

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