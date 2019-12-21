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21 декабря • обновлено в 15:24
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"Едет прямо в аварию": сеть возмутило "ноу-хау" в маршрутке Киева

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В сети опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной из маршруток Киева для переключения передач использует гаечный ключ из-за неисправности рычага.

Ролик появился на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лучшему транспорту в Киеве быть". Киев, 194 маршрутка", – написал автор видео. Увиденное шокировало киевлян, и они оставили под постом множество возмущенных комментариев. Люди опасаются, что такой транспорт рано или поздно может попасть в летальное ДТП.

Водитель использовал для переключения передач гаечный ключ

Водитель использовал для переключения передач гаечный ключ

Скриншот видео

Водитель использовал для переключения передач гаечный ключ

Водитель использовал для переключения передач гаечный ключ

Скриншот видео

Новости
Там ездят люди: "убитая" маршрутка в Киеве попала на фото

Маршрутка в Киеве

Маршрутка в Киеве

Foursquare

"На самом деле смешного мало, этот автобус идет прямо в аварию, это только вопрос времени, не сегодня так завтра", "И смешно, и плакать хочется. 21 век", "Это уровень безопасности. Как такое выпускают возить людей?", "Это баста! Безопасность пассажиров в надежных "руках" какого-то ключа", "Жесть", "Какой ужас", – пишут пользователи.

"Едет прямо в аварию": сеть возмутило "ноу-хау" в маршрутке Киева

"Едет прямо в аварию": сеть возмутило "ноу-хау" в маршрутке Киева

"Едет прямо в аварию": сеть возмутило "ноу-хау" в маршрутке Киева

"Едет прямо в аварию": сеть возмутило "ноу-хау" в маршрутке Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в Киеве в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри. Дело в том, что крыша транспорта протекала и дождь капал просто в салоне.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Киев
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