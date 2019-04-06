"Сделаю из тебя котлету!" В Киеве разгорелся скандал вокруг одного из детских садов

Вокруг детского сада №51 в Киеве разгорелся скандал из-за конфликта между ребенком и воспитателями.

Как рассказала мама дошкольника Циток Анна в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS", 4 апреля ей позвонила музыкальный педагог, сообщив, что у сына Артема "истерика, и его не могут успокоить".

"Я застала своего ребенка в жуткой истерике (я его таким еще не видела). В этот момент его воспитательница, Лилия Ивановна, вытягивала из спальни за руки. Я забрала ребенка, успокоила его в раздевалке", – написала женщина.

"Ребенок мне рассказал, что на музыкальном занятии он просил воспитательницу поставить его первым, но она его дернула и переставила на другое место, после чего он ее ударил (это конечно ужасно и я это ни коим образом не оправдываю). Его выгнали из занятий, он был в раздевалке – сидел и плакал", – продолжила она.

По словам Циток, через некоторое время к ребенку пришла воспитательница, "начала тянуть его в группу, но он не хотел".

"Он говорит, что Лиля Ивановна его держала за руку, а другой рукой быстро-быстро и больно била по руке, и сказала, что сделает с него котлету. Он начал от нее отбиваться и кричать, прибежали другие воспитатели и пытались его успокоить", – рассказала женщина.

Сын признался маме, что кого-то из воспитателей даже укусил. В то же время на шее у него заметный кровоподтек, а под глазом – ссадина. "Сказал, что няня держала, когда он хотел убежать", – пояснила Циток.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве воспитательницу детского сада №285 уличили в грубом обращении с детьми. Женщина якобы дергала ребенка за ухо посреди улицы.

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