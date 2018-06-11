"Ромы возвращаются": табор вновь оккупировал территорию в Киеве

В Киеве группа ромов оккупировала зону отдыха возле Южного железнодорожного вокзала.

После себя они оставляют мусор и грязь, а природные нужды справляют прямо в подземном переходе поблизости. Об этом сообщили на странице Дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района КК "Киевавтодор" в Facebook.

ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор"

"Уже в который раз наши сотрудники обращаются к патрульной полиции, которая периодически проводит рейды и разгоняет нарушителей, но через некоторое время ромы возвращаются и все начинается вновь", ― отметили в ДЭУ Соломенского района.

ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор"

ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор"

Как писал OBOZREVATEL, ситуация с ромами в Киеве, об агрессии и преступной деятельности которых постоянно рассказывают жители столицы, постоянно усугубляется.