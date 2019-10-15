Ребенок ударил головой: в Киеве на "мосту Кличко" разбили стекло

В Киеве на велосипедно-пешеходном мосту ребенок головой разбил стеклянную перегородку. От удара стекло треснуло и рассыпалось.

ЧП произошло около 22:50 14 октября, пишет "Лига информ". По предварительной информации, у ребенка сильных повреждений не было.

"По словам очевидцев, виновником инцидента стал маленький ребёнок, который, находясь под перилами, подпрыгнул вверх и головой разбил стеклянную перегородку, отделяющую перила от лампочек подсветки", – уточнили в СМИ.

В Киеве разбили "мост Кличко" "Лига информ"

В Киеве разбили "мост Кличко" "Лига информ"

Родители с ребенком пытались покинуть место происшествия, но оперативно прибыли правоохранители.

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Как писал OBOZREVATEL:

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