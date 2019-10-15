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15 октября • обновлено в 16:56
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Ребенок ударил головой: в Киеве на "мосту Кличко" разбили стекло

4.4т Читать материал на украинском

В Киеве на велосипедно-пешеходном мосту ребенок головой разбил стеклянную перегородку. От удара стекло треснуло и рассыпалось.

ЧП произошло около 22:50 14 октября, пишет "Лига информ". По предварительной информации, у ребенка сильных повреждений не было.

"По словам очевидцев, виновником инцидента стал маленький ребёнок, который, находясь под перилами, подпрыгнул вверх и головой разбил стеклянную перегородку, отделяющую перила от лампочек подсветки", – уточнили в СМИ.

В Киеве разбили "мост Кличко"

В Киеве разбили "мост Кличко"

"Лига информ"

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В Киеве разбили "мост Кличко"

В Киеве разбили "мост Кличко"

"Лига информ"

Родители с ребенком пытались покинуть место происшествия, но оперативно прибыли правоохранители.

Ребенок ударил головой: в Киеве на "мосту Кличко" разбили стекло

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Raider Raider
Raider Raider
Обоз вы тупые убл@дки , ваши новости сплошной шлак )))
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hunt andres
hunt andres
Смешно. Ребенок был в кастрюле?)))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Все таки умеют украинцы строить мосты. Не то что русские. Да если бы на Крымском мосту по арке ребенок стукнул головой то он развалился бы нахрен. Впрочем он и так скоро развалицца, по нему еще даже головой не били а запуск поездов уже сорвался. А мост в Киеве стоит как вкопанный, потому что сделан по всем правилам и никакие грязевые вулканы и детские головы ему не страшны. СУГС, ёпста!
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70rus xxx
70rus xxx
Pavlov Dmitry, и это подтверждает товарищ Медовар.
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