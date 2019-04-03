Ребенку разбило голову: в школе под Киевом на ученика обвалилась плитка

Под Киевом в школе села Музычи на ребенка со стены упала плитка. У шестилетнего ученика диагностировали скальпированную рану головы.

Состояние мальчика стабильное, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области. Обвал произошел со стены в столовой.

"Плитка с остатками цемента упала на одного из учеников, когда дети выходили из помещения столовой. Учительница мгновенно отреагировала, отвела мальчика на безопасное расстояние и сразу вызвала скорую помощь", – сообщили правоохранители.

в с. Музычи на ученика упала плитка Полиция в Киевской области

В полиции зарегестрировали уголовное производство по части 1 статьи 275 – нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или эксплуатации зданий и сооружений.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре под Киевом обрушилась крыша школьного спортзала. В это время там на тренировке находились дети.

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