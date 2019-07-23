"Разрушит и затопит!" В Киеве забили тревогу из-за новой стройки

В Киеве на месте водоотводов Деснянской станции начали строить жилой дом, что может нести значительную аварийную угрозу.

Если во время стройки случайно повредят трубы, то столица может лишиться едва ли не половины воды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник информационного управления "Киевводоканала" Виктория Яковлева (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

По ее словам, водоотводы Деснянской водопроводной станции находятся под угрозой разрушения.

"Те, кто хочет здесь жить, думаю, не в курсе того, что это опасно именно для них, потому что при любой аварии на водоотводе дом будет разрушен и затоплен. Во-вторых, в случае повреждения трубы на стройке город может не получить полный объем воды", – написала она.

Стройка Facebook Viktoria Yakovleva

Яковлева уточнила, что 65% воды в домах киевлян зависят именно от этой водопроводной станции.

Деснянская водоотводная станция Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в селе Крюковщина под Киевом из-за хаотичной застройки могут возникнуть проблемы с канализацией. На строительство инженерных сооружений понадобится несколько лет, но к тому времени населенный пункт может быть тотально застроен высотками.

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