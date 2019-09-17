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18 сентября • обновлено в 01:17
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Разорвала пятку до кости: в Киеве собака напала на маленького ребенка. Фото 18+

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В Киеве во вторник, 17 сентября, в районе Ветряные горы собака напала на маленького ребенка и покусала его.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный". Уточняется, что инцидент произошел с мальчиком детсадовского возраста, когда тот вместе с папой возвращался домой.

"На ребенка просто так сорвалась собака, которая разорвала пятку до кости. Хозяин пса ничего не смог сделать, поэтому отцу пришлось самостоятельно отрывать агрессивного пса от ребенка", – сказано в сообщении.

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В Киеве собака покусала мальчика

В Киеве собака покусала мальчика

facebook.com/KyivOperativ

"Свидетели происшествия говорят, что ребенок просто шел, а не дразнила собаку и т.п.

Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить", – добавили в Facebook-сообществе.

Осторожно! Фото 18+

В Киеве собака покусала мальчика

В Киеве собака покусала мальчика

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве собака покусала мальчика

В Киеве собака покусала мальчика

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве собака покусала мальчика

В Киеве собака покусала мальчика

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве собака покусала мальчика

В Киеве собака покусала мальчика

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве собака покусала мальчика

В Киеве собака покусала мальчика

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, в мае в городе Вишневое Киевской области 8-летнюю девочку покусала собака. Ребенок получил множественные раны лица и тела.

Инцидент произошел на улице около дома девочки, когда та гуляла вместе с подружками.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
покусала собака пострадал ребенок фотографии
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