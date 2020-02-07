Разница в десятки тысяч: вокруг новых фонарей в Мариинском парке Киева снова вспыхнул скандал

Новые фонари в Мариинском парке Киева, которые обошлись в более 50 тысяч грн, на самом деле могли быть дешевле и стоить немного больше, чем 20 тысячгрн.

Такое мнение высказала киевлянка Даша Недозим на своей странице в Facebook. Она проанализировала соответствующую информацию о светильниках на сайте публичных закупок Prozorro и цены китайского онлайн-магазина с такой продукцией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если даже взять максимально указанную цену на сайте онлайн-магазина, то получается: декоративный низ опоры за 100$ и столб за 780$, что в сумме равно 880$ (21560 грн) и светильник за 100$ (2450 грн). Согласно договору с подрядчиком, который можно посмотреть на сайте Prozorro, нам все это "впихивают" по 45109 грн за опору и 13349 грн за светильник", – написала она.

Вокруг фонарей в Мариинском парке Киева снова вспыхнул скандал

Поэтому, по мнению женщины, на самом деле фонари не были изготовлены в европейской стране, а, скорее всего, в Китае.

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Скриншот

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Скриншот

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Скриншот

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Facebook/Даша Недозим

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Facebook/Даша Недозим

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Facebook/Даша Недозим

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Facebook/Даша Недозим

Киевлянка проанализировала стоимость фонарей в Мариинском парке Киева. Скриншот с сайта Facebook/Даша Недозим

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что демонтаж и замена исторических фонарных столбов на "более дешевые" аналоги в Мариинском парке Киева, которую провели коммунальщики в конце 2019 года, обошлась городу в шесть раз дороже, чем их возможная реставрация.

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