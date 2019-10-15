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15 октября • обновлено в 16:56
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"Пьяное быдло": в Киеве мужчина пытался вломиться в фастфуд

1.8т Читать материал на украинском

В Киеве засекли пьяного мужчину, который пытался ворваться в закрытый "Макдональдс", пиная ногой двери.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, возле станции метро "Харьковская". Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Метро Харьковская, 14.10.2019. Попытка проникновения пьяного быдла в "Макдональдс" после 00:00", – говорится в посте.

В Киеве пьяный мужчина пытался вломиться в фастфуд

В Киеве пьяный мужчина пытался вломиться в фастфуд

На видео видно, как мужчина сначала шатал елку возле заведения, а потом ногой пинал двери в фастфуд. Примечательно, что он не мог ровно стоять.

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После инцидента к нему на улицу вышла сотрудница "Макдональдса".

Как сообщал OBOZREVATEL, в вагоне метро в Киеве на видео запечатлели мужчин, которые вели себя очень невоспитанно. Один из них курил сигарету, приставал к женщинам, а его друзья громко что-то кричали и смеялись.

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Место
Украина Киев
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Nemo Александр
Nemo Александр
"...мужчина сначала шатал елку возле заведения, ,"... Я твой дом труба шатал...
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