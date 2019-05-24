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Пытался свернуть шею: в супермаркете Киева маньяк напал на ребенка. Шокирующее видео

6.6тЧитать материал на украинском

В одном из супермаркетов Киева посетитель внезапно набросился на ребенка и попытался свернуть ему шею.

Момент попал на камеру видеонаблюдения, записью из которой поделился в Facebook "Киев Оперативный". Уточняется, что инцидент произошел в магазине на проспекте Павла Тычины.

На ролике видно мужчину в синей кофте, который вместе с другими покупателями стоит возле кассы.

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Потом он подходит к мальчику за его спиной, что-то говорит ему или стоявшей рядом женщине, хватает ребенка за голову и поворачивает ее. В результате женщина заступилась за школьника и несколько раз ударила нападавшего.

Пытался свернуть шею: в супермаркете Киева маньяк напал на ребенка. Шокирующее видео

Скрин видео

В сети возмутились из-за неадекватного поведения мужчины. Многие предположили, что он либо психически нездоров, либо находился под воздействием наркотических веществ или алкоголя.

"Его надо было сдавать в полицию! Это же маньяк! Посмотрите, как он боролся с желанием фактически убить и все таки принял попытку это сделать", – написала в комментариях одна из пользовательниц.

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столичном супермаркете на улице Калнышевского между посетителями возник конфликт в очереди за пиццей. Один из оппонентов ударил второго в голову и тот умер. Полиции удалось задержать подозреваемого.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Скандалы в супермаркетах
Место
УкраинаКиев
Теги
супермаркетпострадал ребеноквидео
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзке мир.
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коршун федот
коршун федот
Клим Чугункин,Тупая мокшва ничего не может изобрести или придумать самостоятельно. Немытая страна дураков и дыбилов: " Кто не скачет - тот за храм", "Украинзке мир". Лишняя хромосома, че.
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К Денис
К Денис
Не все на Украине тормоза и дибилы... Деваха молодец... Редкость такие люди а гнида что встать помогла... Это что то с чем то
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
Лошары.надо было так ебашить этунечисть а потом в полицию заплпытку убийства лет на 15. ЕЩЕ И ПОДНЯТЬСЯ ПОМОГ КАКОЙ ТО ЛОХ НЕДОРАЗВИТЫЙ.
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