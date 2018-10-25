''Пугачева с огурцами, другого нет'': музыкальная школа Киева попала в языковой скандал

В Киеве государственная муниципальная школа искусств не может предложить детям обучение музыке на украинском языке.

О сложившейся ситуации рассказала в Facebook семья журналистов Кристины Коциры и Богдана Кутепова.

"В государственной муниципальной школе искусств не могут ничего придумать, чтобы моя 7-летняя дочь распевалась на украинском языке. Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, а там все было на русском. Но не верю, что не существует упражнений на украинском. Не говоря уже о том, что не хотелось бы, чтобы первую же песню, которую разучит Нина, была песней Аллы Пугачевой: исполнительницы из санкционного списка, которая считает Крым Россией", - написал Кутепов.

Его супруга рассказала о разговоре с дочерью и подробности ситуации.

"- Мама, а кто такая Алла Пугачева? - А что? - Преподаватель по вокалу сказала, что на следующем уроке будем ее песню учить. - А что вы сегодня учили? - Помидоры-Огурцы (поет). - Все на русском? - Ну, да, мне кажется, она русская, она ни слова по-украински не сказала", - написала мама девочки.

После того, как учителя попросили проводить уроки вокала с ребенком на украинском языке, она ответила:

"Я тоже училась в госучреждениях и нигде украинского не было. А сольфеджио и музлитература, они же тоже на русском. Я поговорила с руководством, предлагаю так: я буду разговаривать с Ниной на украинском, но все распевки - на русском, Поймите, другого нет, есть только одна академическая база. Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но все упражнения на русском..." - передала суть разговора Кристина.

"Шел 28 год независимости. 5 год войны с Россией. В государственных школах удивлялись просьбе проводить занятия на украинском и убеждали, что упражнений и песенок по-украински не существует в природе", - резюмировала журналист.

Стоит отметить, что в комментариях к посту люди на своих примерах рассказали, что обучение на государственном языке в Украине существует, а также порекомендовали семье украиноязычного преподавателя и упражнения по вокалу на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе Харькова разгорелся скандал из-за публичного унижения и травли девочки, чьи родители отказались платить взносы в школу.