Главная Новости
8 сентября • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

"П*сять запрещено!" Популярный ТРЦ Киева пояснил скандал с туалетом

3.3т Читать материал на украинском

В популярном торгово-развлекательном центре Киева Gulliver пояснили нашумевший инцидент с девушкой, которую не пустили в туалет якобы из-за неподходящей одежды.

В комментарии OBOZREVATEL представители ТРЦ сообщили, что на самом деле посетительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, что запрещено правилами пребывания в заведении.

"Этот инцидент произошел несколько месяцев назад, во время выпускных", – уточнили в Gulliver.

Новости
В Киеве пара устроила дерзкую кражу в известном ТРЦ: момент попал на камеру

Участница инцидента

Участница инцидента

Скрин видео

Там добавили, что на видео, который снял очевидец скандала, представители охраны говорили девушке не об одежде, а о внешнем виде, который свидетельствовал о состоянии опьянения.

"Мы уже провели беседу со службой безопасности, чтобы в таких случаях аргументация охраны была четко обоснованной", – подчеркнули представители ТРЦ.

"Мы заботимся о безопасном и комфортном пребывании посетителей на территории ТРЦ Gulliver. В будущем планируем регулярно проводить работу с охраной для того, чтобы такие ситуации не повторялись", – подытожили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в известном ТЦ Киева вспыхнул скандал из-за украинского языка. Работницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ТРЦ ТРЦ Гулливер скандалы видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
1
Смешно
2
Интересно
4
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel