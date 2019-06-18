Прямо на стекло: в Киеве на новый пешеходный мост заехал очередной нарушитель

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту заметили еще одного водителя-нарушителя. На этот раз на путепровод заехал байкер.

Он целенаправленно поставил свой мотоцикл на стеклянную часть моста. Фото обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Единственный вид транспорта, которому позволительно въезжать на мост – это велосипеды, однако после открытия моста были замечены уже несколько нарушителей, пожелавших по нему проехаться.

Мотоциклист на пешеходном мосту Facebook Киев Оперативный

17 июня на него выехал внедорожник, а пассажирки водителя даже снимали это нарушение для соцсетей. Полиции удалось установить личность автомобилиста в считанные часы.

Как писал OBOZREVATEL, 26 мая в Киеве неизвестные серьезно повредили стекло на новом мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

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