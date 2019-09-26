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27 сентября • обновлено в 19:45
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"Просто трэш!" В Киеве жители разозлились из-за транспортного коллапса на дорогах

17.5т Читать материал на украинском

На Дарницкой площади в Киеве в четверг, 26 сентября, образовались значительные пробки. В сети местные жители начали возмущаться такой ситуацией и писать, что она наблюдается там уже не первый день.

Также водители пожаловались, мол, многие нарушают ПДД и ведут себя "по-хамски", написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам очевидцев, на место вызвали правоохранителей, впрочем, они не приехали. Правда, позже в комментариях информацию опровергли.

В Киеве жители разозлились из-за транспортного коллапса

В Киеве жители разозлились из-за транспортного коллапса

Киев Оперативный

"Транспортный коллапс. Полный хаос сегодня происходит на Дарницкой площади. Водители жалуются, что многие нарушают ПДД и просто ведут себя по-хамски на дороге. Еще сказали, что вызвали полицию для регулирования движения, но так никто и не приехал", – говорится в сообщении.

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Пользователи начали возмущенно писать, что такая ситуация наблюдается на площади уже неделями, а то и месяцами.

"Жаль, но так уже вторую неделю, пока ремонтируют дорогу... Вот почему летом нельзя было там сделать ремонт, когда владельцы автотранспорта были в отпусках, когда меньший поток автотранспорта был в столице?", "Но это не только сегодня. Еще с прошлой недели это безобразие. У водителей правила такие: "кто наглее, тот и прав", "Транспортный коллапс последний месяц. Это просто трэш. Перекладывать асфальт, наверное, будут еще до Нового года", – отметили они.

Также в комментариях добавили, что на место таки приехали правоохранители.

"Полиция есть. Только что там был", – написал пользователь.

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Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время ремонта на путепроводе перевернулся подъемный кран. ЧП обошлось без пострадавших, но усложнило проезд транспорта.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Островерхов Михаил
Островерхов Михаил
Нужно не ремонтировать этот "маразм", а закатать всю площадь в асфальт,нанести соответствующую разметку......в соответсвии с современными реалиями и современным городским трафиком.
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филипп филипыч
филипп филипыч
селяне разъезжайтесь по селам. там пробок нет))
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