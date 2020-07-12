Прорыв трубы в Киеве: стало известно о масштабах разрушений. Фото

Яра Дорош Книга жалоб 18:29, 12.07.2020 Обновлено: 18:29, 12.07.2020

В Киеве в жилом доме на улице Миколайчука 7/2 (Березняки), рядом с которым 11 мая произошел масштабный прорыв теплотрассы, разбились стекла окон с первого до девятого этажа, куда била струя воды.

Об этом написало информационное агентство УНИАН. В частности, речь идет и о стеклах на балконах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Журналисты написали, что струя воды повредила даже двойные стеклопакеты. В то же время больше всего пострадали квартиры на 2-6 этажах. По словам местных жителей, многим придется не только вставлять выбитые стекла, но и делать ремонт, ведь струя воды залила некоторые квартиры.

Прорыв трубы в Киеве
УНИАН
Прорыв трубы в Киеве
УНИАН

"Пострадали" и авто, которые находились в эпицентре ЧП. У двух машин были разбиты окна.

Отмечается, что по состоянию на 12 июля на месте событий проводились ремонтные работы, водоснабжение в ближайших домах не прекращалось.

Прорыв трубы в Киеве
УНИАН
Прорыв трубы в Киеве
УНИАН
Прорыв трубы в Киеве
УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в Киеве на улице Миколайчука, 7/2 прорвало трубопровод, струя воды била в высоту до 6 этажа.

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Кияни Книга жалоб

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