Продукция небезопасна: в Киеве популярный интернет-магазин угодил в скандал

В Киеве среди товаров интернет-магазина "Розетка" нашли продукцию, которая несет опасность для потребителей.

Из 16 отобранных образцов 7 не прошли необходимые испытания, сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы в Киеве.

В зону высокой угрозы отнесли электрочайник Satori, который может ударить током, керамическую электроплиту INFRNA, которая при легком наклоне поверхности и перекрученном проводе может перевернуться и поразить электрическим током.

Самую серьезную угрозу несет инфракрасный обогреватель SINBO, который тоже легко переворачивается и бьет током при перекрученном проводе.

"Розетка" Европейская правда

"За обнаруженные в ходе проверки нарушения наложен штраф в суме 7650 гривен, его оплатили в полном объеме", ‒ сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как писал OBOZREVATEL, в марте один из одесских магазинов техники сети Comfy оскандалился из-за песни, которая звучала в зале. В тексте прославлялся президент РФ Владимир Путин.

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