"Кто все эти люди?" В Киеве разгорелся спор из-за знака на дороге

В Киеве на недостроенной дороге по улице Обуховская водители систематически игнорируют ограничивающий движение знак, чем мешают пешеходам нормально передвигаться.

Соответствующее видео распространила в группе Facebook "Новобіличі" Татьяна Мацарская. По словам девушки, на этом участке дороги установлен знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено", но водители ежедневно массово нарушают правила дорожного движения.

"Кто все эти люди, ежедневно нарушающие ПДД? 21 автомобиль за минуту. 11 из них зарегистрированы не в Киеве. Видео снято на самом широком участке дороги, с самыми широкими тротуарами. Вся "прелесть "для пешеходов начинается метров через 100", ― пожаловалась Мацарская.

Другие пользователи в комментариях к посту отметили, что ограничительный знак может быть неправомерным и непонятно, когда он появился.

Facebook Новобіличі

В ответ на эти вопросы автор поста выложила официальное заявление от Центра организации дорожного движения. Выяснилось, что решение ограничить движение на этой улице было принято в связи с обращением самой Мацарской.

Facebook Новобіличі

Она также отметила, что вместе с другими активистами среди местных жителей собирается устраивать пеший протест, чтобы обратить внимание на нарушение правил.

"20 апреля вопрос Обуховской, и не только, а и всего массива, будет в очередной раз рассмотрен на заседании Транспортной комиссии КМДА. Пеший протест ― это один из методов привлечения внимания власти и общественности к существующей проблеме", ― заявила девушка.

В комментариях к посту разгорелась перепалка между жителями города Ирпень, которых киевляне обвиняют в создании ненормального трафика, и жителями Новобеличей.

Facebook Новобіличі

"Вот вы все с нами воюете, а Ирпень прет и не думает. Как-то не правы вы, ребята. Надо было бы объединиться да решать проблемы массива вместе, а не отгораживаться от соседей блоками, митингами и руганью. Вообще вас слушать не интересно! И пусть Ирпень ездит, вам на огорчение", ― ответила Ирина Гротская.

Facebook Новобіличі

Facebook Новобіличі

Facebook Новобіличі

Автор поста отметила, что регулярно вызывает полицию и выложила в комментариях к посту соответствующее видео. На записи видно, как патрульный останавливает авто нарушителя, а водитель утверждает, что не знает причину остановки.

Facebook Новобіличі

"Мы в детский сад едем. А что такое, что, дорогу перекрыли?", ― спрашивает у патрульного нарушитель.

Facebook Новобіличі

Как писал "Обозреватель", на Николаевщине люди перекрыли трассу из-за ям на дорогах.