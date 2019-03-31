"Позор в столице!" На избирательном участке в Киеве повесили карту без Крыма

В Киеве на избирательном участке разместили карту Украины без оккупированного Крыма.

Фото из школы №276 обнародовали в группе платформы "Захисти свій голос" в Facebook. Активисты обратились в полицию с просьбой выяснения обстоятельств.

"Позор в столице! В Киеве на избирательном участке, расположенном по адресу ул. Лифаря, 14, на сцене висит большое изображение карты Украины без Крыма", – пояснили в группе.

Карта без Крыма Facebook Захисти свій голос

Кроме этого, во время выборов в Киеве произошел еще ряд громких скандалов. Один из избирательных участков обвинили в выдаче ручек с чернилами, которые исчезают.

Как писал OBOZREVATEL, во Львовской области председатель одной из участковых избирательных комиссий испортила 180 избирательных бюллетеней для голосования.

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