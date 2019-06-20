"Пожалеешь, если найду первый!" В центре Киева мужчина устроил "охоту" за маленькой девочкой

В центре Киева неизвестный мужчина устроил "охоту" за ребенком и начал угрожать его матери.

Он наблюдал за маленькой девочкой, пока она играла возле фонтанов на Майдане Незалежности, а после этого начал за ней гоняться. Об этом на своей странице в Facebook написала Хельга Чижуля, отметив, что увидела эту историю в одном из закрытых столичных пабликов.

"Наблюдал в упор за моей дочкой, пока я ее фотографировала. Потом она попросилась оббежать кружок вокруг главного фонтана, в этот момент он подошел ко мне вплотную, лицо к лицу, глаза безумные, наверное, под наркотиками, и очень злобно сказал, чтобы я срочно бежала искать свою дочь, потому что если он найдет ее первый, я очень пожалею. И рванул за ней", – рассказала женщина.

По ее словам, она попросила мужчин-очевидцев придержать его, но те ей отказали.

Майдан Незалежности InfoResist

"Пока я ее нашла, одновременно догоняя его, я чуть не получила инфаркт. Он хорошо одет: шорты, тенниска, ходит босиком, светлая борода, какой-то тремор конечностей, как будто пританцовывает. Глаза дикие, разговаривает и двигается резко и агрессивно", – уточнила она.

Как передают "Подробности", инцидент произошел 17 июня. Киевлянка пыталась подать заявление в полицию, но ей отказали.

Как писал OBOZREVATEL, после жесткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием усилить защиту детей от сексуального насилия.

В документе, опубликованном на сайте парламента, предлагается ускорить принятие законопроекта №6607, который вводит Единый реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей.

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