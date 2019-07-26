"Постоянно косяки!" В Киеве известный супермаркет загремел в громкий скандал. Фото

Супермаркет известной сети "Фуршет" в Киеве, что на Воздухофлотском проспекте, 66, обвинили в несоответствии ценников и реальной стоимости продуктов, а также продаже испорченных товаров.

Об этом написала жительница Киева Елена Рудиченко на своей странице в Facebook. По ее словам, разница составляет как минимум 4 гривны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Речь пойдет о магазине "Фуршет", который расположен на Воздухофлотском, 66. Будьте внимательны, когда делаете там покупки. У них ценники не соответствуют товару", – отметила женщина.

Испорченный хлеб Facebook Елены Рудиченко

Рудиченко написала, что обменять продукты сотрудники отказываются, ссылаясь сначала на то, что покупатели "не туда товар положили", а потом на то, что изделия из такой ценой вообще нет в наличии.

"Купила хлеб у них (да, моя невнимательность, что не посмотрела), но я считаю, что хлеб недельной давности не может быть на полках магазина. Ожидала все что угодно, но не плесень и дату 19.07", – подытожила она.

В комментариях люди возмутились такой ситуацией и рассказали похожие истории о том же магазине. Пост женщины разместили в сообществе "Типичная Соломенка".

"Там постоянно косяки с товаром, я писал в книге жалоб неоднократно...", "Я там трижды попадал при покупке колбасы или сосисок на простроченный товар. Хотя справедливо отметить, что у них есть возможность поменять на нормальный, но когда ты за километр от магазина открываешь упаковку, то уже нет желания возвращаться…", "19.07 на хлебе – это ж конечная дата реализации... Просто не перебирают с полок просроченный товар... А вообще, сегодня "Фуршет" – самая поганая торговая сеть из всех", – написали пользователи.

Испорченный хлеб Facebook Елены Рудиченко

Чек Facebook Елены Рудиченко

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском супермаркете "Фуршет" покупатели увидели кошку, которая сходила в туалет прямо в торговый лоток с сахаром. Позже в магазине заявили, что ищут хорошие руки для этой кошки.

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