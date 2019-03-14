|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Поставили на колени: в Киеве девочки-подростки жестоко избили школьницу, сеть в гневе

1.2тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео драки между подростками, снятое в школе Киева № 294.

Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный". "Закон о буллинге работает, но это никак не сдерживает "молодежь", — прокомментировали ролик авторы поста (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

На кадрах запечатлено, как девочка стает на колени перед толпой сверстников и говорит: "Пожалуйста". После этого другая школьница набрасывается на нее и валит на землю.

Новости
Сорвали шапку, пинали ногами: в Харькове толпа детей избила мужчину

Драка несовершеннолетних

Драка несовершеннолетних

Скрин видео

"Может, надо делать исправительные лагере строгого режима для такой молодежи", "Девушки более жестоки, чем парни", "На экскурсию по зоне их — там вся смелость улетучивается", — пишут пользователи сети.

Травмы потерпевшей

Травмы потерпевшей

Скрин видео

Поставили на колени: в Киеве девочки-подростки жестоко избили школьницу, сеть в гневе
Поставили на колени: в Киеве девочки-подростки жестоко избили школьницу, сеть в гневе
Поставили на колени: в Киеве девочки-подростки жестоко избили школьницу, сеть в гневе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области к административной ответственности привлекли маму 9-летнего школьника, который издевался над своими одноклассниками.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Темы
Инциденты в школахШколаНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
избили девочкувидеоИзбили школьницуконфликт в школе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения