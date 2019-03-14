Поставили на колени: в Киеве девочки-подростки жестоко избили школьницу, сеть в гневе

В сети появилось видео драки между подростками, снятое в школе Киева № 294.

Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный". "Закон о буллинге работает, но это никак не сдерживает "молодежь", — прокомментировали ролик авторы поста (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

На кадрах запечатлено, как девочка стает на колени перед толпой сверстников и говорит: "Пожалуйста". После этого другая школьница набрасывается на нее и валит на землю.

Драка несовершеннолетних Скрин видео

"Может, надо делать исправительные лагере строгого режима для такой молодежи", "Девушки более жестоки, чем парни", "На экскурсию по зоне их — там вся смелость улетучивается", — пишут пользователи сети.

Травмы потерпевшей Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области к административной ответственности привлекли маму 9-летнего школьника, который издевался над своими одноклассниками.

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