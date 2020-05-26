Подозреваемые в изнасиловании женщины полицейские из Кагарлыка под Киевом – Сергей Сулима и Николай Кузива – работали в отделении, которое якобы не первый раз нарушает закон.

Об этом ТСН рассказал местный житель. Он добавил, что за последние пять лет в районе сменилось шесть начальников отдела полиции.

"Я думаю, что ни для кого не является секретом и жители нашего города и района, которые сталкивались с бездействием и безнаказанностью наших правоохранительных органов, знают, как они работают", – сказал собеседник издания.

Копов из Кагарлыцкого отдела полиции подозревают в изнасиловании Коллаж

Он подчеркнул, что в городе есть также хорошие работники полиции, "благодаря которым было возбуждено много уголовных дел против преступников, но эти производства были закрыты их руководством".

По словам источника, уже бывшее руководство местной полиции требовало со своих сотрудников деньги даже на заправку автомобилей, поэтому идти туда работать никто не хотел, местных полицейских в отделении было мало.

Криминогенная ситуация в городе очень неблагоприятная, но, как рассказал мужчина, жители боятся обращаться в полицию и сами не один раз устраивали дежурства.

Собеседник добавил, что несколько лет назад в Кагарлыке неизвестные напали на местного бизнесмена и требовали у него деньги. Мужчину с его женой тогда пытали у них дома раскаленным утюгом, били и резали. Однако, по словам собеседника издания, полиция так и не нашла обидчиков.

Другой случай произошел недавно с фермером. По словам местного жителя, сына фермера взяли в заложники и вымогали у него 40 тысяч долларов, а полиция на это никак не реагировала.

Мужчина также сказал, что в городе есть много людей, которые в случае несправедливого следствия готовы выйти на протест, но есть и много таких, которые боятся копов.

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