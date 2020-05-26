Подозреваемые в изнасиловании женщины полицейские из Кагарлыка под Киевом – Сергей Сулима и Николай Кузива – работали в отделении, которое якобы не первый раз нарушает закон.
Об этом ТСН рассказал местный житель. Он добавил, что за последние пять лет в районе сменилось шесть начальников отдела полиции.
"Я думаю, что ни для кого не является секретом и жители нашего города и района, которые сталкивались с бездействием и безнаказанностью наших правоохранительных органов, знают, как они работают", – сказал собеседник издания.
Копов из Кагарлыцкого отдела полиции подозревают в изнасиловании
Коллаж
Он подчеркнул, что в городе есть также хорошие работники полиции, "благодаря которым было возбуждено много уголовных дел против преступников, но эти производства были закрыты их руководством".
По словам источника, уже бывшее руководство местной полиции требовало со своих сотрудников деньги даже на заправку автомобилей, поэтому идти туда работать никто не хотел, местных полицейских в отделении было мало.
Криминогенная ситуация в городе очень неблагоприятная, но, как рассказал мужчина, жители боятся обращаться в полицию и сами не один раз устраивали дежурства.
Собеседник добавил, что несколько лет назад в Кагарлыке неизвестные напали на местного бизнесмена и требовали у него деньги. Мужчину с его женой тогда пытали у них дома раскаленным утюгом, били и резали. Однако, по словам собеседника издания, полиция так и не нашла обидчиков.
Другой случай произошел недавно с фермером. По словам местного жителя, сына фермера взяли в заложники и вымогали у него 40 тысяч долларов, а полиция на это никак не реагировала.
Мужчина также сказал, что в городе есть много людей, которые в случае несправедливого следствия готовы выйти на протест, но есть и много таких, которые боятся копов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное взыскание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.
Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.
Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.
Копов отправить под арест на два месяца без права внесения залога.
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