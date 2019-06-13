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Под Киевом зафиксировали вспышку опасной инфекции: как распознать

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В Броварах под Киевом в конце мая-начале июня зафиксировали пять случае инфицирования болезнью Лайма (боррелиоза).

Все они произошли после укуса клещей, пишет "Трибуна Бровары". Двое людей были укушены в конце мая, а еще трое – с 1 по 6 июня.

По словам потерпевших, они могли заразиться после прогулок в лесу в Броварах и на собственных дачах, также один случай был зафиксирован после поездки в Черниговскую область.

Все диагнозы подтверждены лабораторно, больные будут находиться на стационарном лечении. Детей среди этих пяти пострадавших не было.

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Иллюстрация

Иллюстрация

apest.ru

Болезнь Лайма – опасное инфекционное заболевание, во время которого у больного поражается нервная система, опорно-двигательный аппарат. Возбудителем является спирохетовая бактерия Borrelia burgdorferi. Резервуаром и носителем выступают дикие животные и клещи семейства иксодовых.

Определить можно по таким симптомам: папула на месте укуса, сыпь на теле, повышение температуры, тошнота, головная боль.

Как писал OBOZREVATEL, болезнь Лайма является самой опасной инфекцией, которую переносят клещи. По статистике, примерно 20% клещей в Украине переносят именно болезнь Лайма, редко встречается энцефалит. И если вовремя обратиться к врачу, то после курса антибиотиков человеку ничто не угрожает.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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