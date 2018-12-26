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Под Киевом школьный автобус попал в снежную ловушку: видео и фото ЧП

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Под Киевом в сугробе застрял школьный автобус с 30 учениками в салоне. Вытаскивать детей из снежного плена пришлось спасателям.

ЧП произошло на 10-м километре дороги Згуровка-Майское, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В 7:35 в диспетчерскую службу Згуровского района поступило сообщение о том, что в сугробе застрял школьный автобус. На место отправили дежурный караул пожарной части пгт Згуровка. Автобус с учениками вытащили, после чего они отправились в школу", — сообщили в пресс-службе.

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Автобус застрял в сугробе

Автобус застрял в сугробе

ГосЧС Киевщины

Кроме этого, неподалеку Згуровки посреди дороги застряли 10 легковых авто и два рейсовых автобуса.

Згуровка на карте

Згуровка на карте

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 26 декабря продолжает бушевать непогода — из-за сильной метели дороги были парализованы и множество машин застряли в снежный заносах. Также был обесточен ряд населенных пунктов. При этом погодные условия продолжают ухудшаться — снежная буря ожидается 26 и 27 декабря.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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