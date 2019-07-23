Под Киевом с избирательного участка загадочно исчез полицейский

На Киевщине в селе Германовка с избирательного участка за день до парламентских выборов пропал полицейский.

Найти его удалось на автозаправке к окружении бригады медиков – у мужчины было предынфарктное состояние, вызванное, предварительно, употреблением наркотических веществ, пишет "Информатор".

"Вечером 20 июля патрульный должен был охранять порядок на избирательном участке в селе Германовка. Однако прибывшая на место проверка его не обнаружила. Позже выяснилось, что он находится на заправке в городе Обухов. На его автомобиле обнаружили следы повреждений, а в салоне нашли табельное оружие", – уточнили в СМИ.

Полицейского под наркотиками нашли в Обухове "Информатор"

Полицейского госпитализировали, устанавливаются детали происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пьяный полицейский охраны подрался с патрульным полицейским и нанес ему несколько ножевых ранений.

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