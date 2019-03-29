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Под Киевом произошло тройное ДТП: авто влетело в здание

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Под Киевом, в с. Старые Петровцы, произошла масштабная авария при участии трех автомобилей. После столкновения одна из машин влетела в двор жилого дома и снесла гараж.

Все участники ДТП обошлись без серьезных травм. Видеозапись инцидента обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Девушка на Volkswagen въехала в Hyundai. В результате удара Hyundai вылетел на встречную полосу движения, где в него, уходя от встречного удара, въехал ГАЗон (ассенизатор), которого вынесло в кирпичный гараж", ‒ уточнили детали в группе.

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Под Киевом авто влетело в двор

Под Киевом авто влетело в двор

Скриншот "Киев Оперативный"

Причины ДТП выясняют правоохранители. По предварительным данным, никто из водителей не нуждался в госпитализации.

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта под Киевом из-за снега и гололеда вечером столкнулись 19 авто. Первые 15 столкнулись около 23:15. Через полчаса на этом же участке дороги в ДТП попали еще две машины, в следствие чего были травмированы два пассажира.

Еще через несколько минут столкнулись две легковых машины, из-за чего пострадала женщина.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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