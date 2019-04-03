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Под Киевом на территории детского сада нашли мины: что известно

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В Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка нашли шесть мин времен Второй мировой войны.

Снаряды находились в земле под детской площадкой, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области. Мины были найдены во время постройки новых горок и качелей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После осмотра мест события и проверки территории специалисты ГосЧС достали шесть минометных снарядов, которые изъяли и обезвредили на полигоне", – сообщили спасатели.

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Под Киевом на территории детского сада нашли мины: что известно

ГосЧС в Киевской области

Под Киевом на территории детского сада нашли мины: что известно

Пресс-служба ГосЧС в Киевской области

Сообщается также, что снаряды были найдены еще 2 апреля, но все время до прибытия взрывотехников их охраняла полиция.

Под Киевом на территории детского сада нашли мины: что известно

Пресс-служба ГосЧС в Киевской области

Под Киевом на территории детского сада нашли мины: что известно

Пресс-служба ГосЧС в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Запорожье 13-летний школьник погиб в результате взрыва гранаты, которую он с приятелем нашел на улице.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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