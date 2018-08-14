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Под Киевом людей заживо засыпало землей: что известно

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В Борисполе, что под Киевом, двоих работников коммунальных служб засыпало землей во время проведения ремонтных работ. Трагический инцидент привел к смерти одного пострадавшего.

В пресс-службе ГосЧС Киевской области пояснили, что сотрудники "Киевоблэнерго" оказались в котловане из-за сдвига земляного вала. Прибывшие на место происшествия спасатели достали их из-под насыпи, однако один мужчина был уже мертв.

kyivobl.dsns.gov.ua

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У второго пострадавшего диагностировали перелом руки. Его с места ЧП госпитализировали медики.

Как писал OBOZREVATEL, в июле под Киевом в работников коммунальных служб влетел автомобиль. Водитель по неизвестной причине наехал на сотрудников частной компании "Автомагистраль", которые наносили дорожную разметку.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаБорисполь
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