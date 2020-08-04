По Киеву разгуливал дикий лось: животное попало на видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 4 августа, заметили лося, который выбегал даже на дорогу.

Инцидент произошел на улице Саперно-Слободской. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

Водителей призвать быть внимательными на этой дороге. На ролике, размещенном в сети, видно, как лось сначала двигался по проезжей части, а потом побежал в кусты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, во дворе Министерства образования и науки Украины, в июне заметили экзотическую змею.