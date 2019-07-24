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"Плевок в лицо!" В Киеве разгорелся скандал из-за инклюзивной станции электрички

1.4т Читать материал на украинском

В Киеве разгорелся скандал вокруг станции электрички "Вышгородская", на строительство которой было потрачено более 27 миллионов гривен.

Она должна была стать первой инклюзивной станцией, ориентированной на удобство и нужды пассажиров с инвалидностью. С момента открытия "Вышгородской" прошло чуть больше месяца, но лифт для людей с колясками ломался уже трижды, написал на своей странице в Facebook Олег Рытвин.

Кроме этого, на лестнице установили пандус, который не соответствует нормам и сильно затрудняет передвижение.

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"Этими рейкам КП "Киевпасстранс" плюет в лицо всему Министерству регионального развития и лично Льву Парцхаладзе (замминистра регионального развития. – Ред.), которые придумали и приняли какие-то нормы про сплошной пологий пандус", – высказался Рытвин.

Лестница на стацнии

Лестница на стацнии

Facebook Oleg Ritvin

Он подчеркнул, что новый лифт проработал всего неделю, после чего поломался. После ремонта он пришел в непригодность еще дважды.

Как писал OBOZREVATEL, на этой же станции электрички киевлянин застрял в лифте с ребенком в коляске. Охранник выключил лифт в то время, как в нем ехали пассажиры, и чтобы выбраться, им пришлось кричать и колотить в дверь, поскольку кнопка связи не работала.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Только сбор клубники!Остальные работы не соответствуют высокому патриотичному уровню украинцев.
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