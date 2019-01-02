''Пивной путч шагает'': в Киеве забили тревогу из-за ''нашествия'' алкомаркетов

В Киеве на протяжении нескольких последних лет значительно увеличилось количество маркетов, продающих исключительно алкогольные напитки. Зазывающие акции и низкие цены не только привлекают покупателей, но и рискуют создать всплеск алкоголизма.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал писатель и редактор Михаил Дзюба. По его словам, в основном покупателями в магазинах с "горячительными" напитками являются мужчины 25-30 лет, то есть самая платежеспособная категория населения.

"Пивной путч", победно шагающий по Киеву "Морем пива", "LITRA" и еще минимум пятью брендами, стали дополнять алкомаркеты. Основная часть покупателей — молодые мужчины. По моему опыту, больше всего покупают перед выходными, для компании. Могут и пять, и шесть литров купить. На сколько человек — не скажу, они же не отчитываются", — рассказала продавщица одного из пивных маркетов Светлана.

Как отметил автор блога, разнообразие торговых точек и их чрезмерная доступность в результате могут привести к тотальному увлечению алкоголем. Если в крупных сетевых магазинах и супермаркетах цена на алкоголь является примерно одинаковой, то в небольших "наливайках" стараются устраивать всевозможные скидки.

Алкомаркет в Киеве

"Возникает вопрос, который лучше всего озвучить через опыт моего друга, которого несколько лет назад иммигрировал в Израиль. И именно по причине скатывания в алкоголизм. По его словам, доступность алкоголя а, главное, стимуляция к его приобретению (акции, яркая красивая реклама, ценовая политика) практически не оставляли ему шанса вернуться домой с работы без бутылки", — подытожил Михаил Дзюба.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году в Украине значительно выросли цены на алкоголь. Сильнее всего увеличилась минимальная стоимость вина (на 13,5%).

Кроме легальных напитков, подорожала и суррогатная продукция, продаваемая "из-под полы".