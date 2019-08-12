"Питомник крыс": появились жуткие фото с рынка у железнодорожного вокзала Киева

Наливайка рядом с железнодорожным вокзалом Киева, которая продает поддельный алкоголь, – часть рынка "Крокус", а по документам в ней принимают вторсырье.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook. Он пообщался с сотрудником коммунального предприятия "Київблагоустрій". Казанский опубликовал соответствующие фото с рынка (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"В процессе обсуждения проблемы выяснилось, что адская будка, которая торчит на кольце трамвая и продает паленку, на самом деле не просто ничейная куча мусора, а часть рынка "Крокус". И по документам в ней принимают вторсырье", – написал журналист.

Рынок Facebook Дениса Казанского

По его словам, рынок – понятие весьма эфемерное, ведь это просто скопление "обосс*ных и облеванных" МАФов, хаотично разбросанных по трамвайном кольцу.

"Такие крысиные гнезда в большом количестве возникали по всей стране в начале 90-х, но по какой причине одно из них до сих пор сохранилось практически в центре столицы и прекрасно себя чувствует в 2019 году?" – спросил Казанский.

Он добавил, что ему с работником КП удалось застать сотрудников администрации "рынка", которые объяснили, что будка стоит на своем месте вполне законно, а о торговле алкоголем им абсолютно ничего не известно.

"Чиновник из "Київблагоустрою" немного поругал их за внешний вид "павильона", и мужчины согласились, что необходимо подмарафетить это г*вно. Обещали управиться за несколько недель. Кстати, само здание администрация рынка – такой же питомник крыс", – отметил журналист.

Он уверен, что ремонтировать "эту кучу мусора" не нужно, необходимо просто ликвидировать весь так называемый "рынок Крокус" и провести реконструкцию трамвайного кольца.

Рынок Facebook Дениса Казанского

Павильон Facebook Дениса Казанского

Павильон Facebook Дениса Казанского

Человек Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, железнодорожный вокзал Киева переполнен мусором, грязью, ворами, игровыми автоматами, а также нелегальными наливайками.

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