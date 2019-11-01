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1 ноября • обновлено в 14:29
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"Пид**ский притон!" В Киеве новому ЛГБТ-клубу устроили оригинальную "травлю"

2.2т Читать материал на украинском

В Киеве в торговом центре "Променада Центр", на Лукьяновке, арендодатели якобы отключили подачу электроэнергии ЛГБТ-клубу "G-Club Versace", который открылся накануне.

По словам представителей клуба, сотрудники ТЦ оскорбляли людей во время переговоров. Об этом написали на странице "G-Club Versace" в Instagram.

"Мы не прокаженные! "Променада Центр" отключил подачу электроэнергии с требованием немедленно закрыть клуб. Клуб, который с 30 октября открыл двери для ЛГБТ-сообщества. Переговоры, кроме насмешек и оскорблений, ничего не дали. Нас всех обозвали, цитируем: "П****ским притоном". И сказали: "Эти люди не должны здесь находиться", – говорится в посте.

В Киеве новому ЛГБТ-клубу устроили оригинальную "травлю"

В Киеве новому ЛГБТ-клубу устроили оригинальную "травлю"

24 канал

Представители клуба отметили, что у них осталось два варианта: или закрыть свое заведение, или отстаивать права.

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Также они добавили, что из-за отсутствия электроэнергии, клуб временно не будет работать.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ЛГБТ
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые вы за еврогейские ценности или против? отвечайте как на духу? хотя при любом вашем ответе будет зрадища))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Законодательно обязать всех вислоухих сношаться в зад! Кто не долбится в дупу, тот москаль!
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