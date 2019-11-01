В Киеве новому ЛГБТ-клубу устроили оригинальную "травлю"

В Киеве в торговом центре "Променада Центр", на Лукьяновке, арендодатели якобы отключили подачу электроэнергии ЛГБТ-клубу "G-Club Versace", который открылся накануне.

По словам представителей клуба, сотрудники ТЦ оскорбляли людей во время переговоров. Об этом написали на странице "G-Club Versace" в Instagram.

"Мы не прокаженные! "Променада Центр" отключил подачу электроэнергии с требованием немедленно закрыть клуб. Клуб, который с 30 октября открыл двери для ЛГБТ-сообщества. Переговоры, кроме насмешек и оскорблений, ничего не дали. Нас всех обозвали, цитируем: "П****ским притоном". И сказали: "Эти люди не должны здесь находиться", – говорится в посте.

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Представители клуба отметили, что у них осталось два варианта: или закрыть свое заведение, или отстаивать права.

Также они добавили, что из-за отсутствия электроэнергии, клуб временно не будет работать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

41-летний ветеран АТО Василий Давыденко публично заявил, что является геем. Такое открытое признание своей гомосексуальной ориентации называют каминг-аутом.

Позже в Киеве пятеро неизвестных напали на Давыденко, который перед этим сделал каминг-аут.

Мужчина убежден, нападение произошло именно из-за откровения.

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