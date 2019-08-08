"Перепутала педальки": в Киеве на парковке ТРЦ произошло курьезное ДТП

В Киеве произошла авария на парковке торгового центра Ocean Plaza. Девушка-водитель не рассчитала скорость и врезалась в шлагбаум.

От удар он разломился на две части. Водительница не пострадала, сообщили в Instagram dtp.kiev.ua.

"Ничего необычного, в Киеве на парковке Ocean Plaza девушка перепутала педальки. Никто не пострадал, кроме машины и шлагбаума", – уточнили в соцсети.

Сломанный шлагбаум Instagram dtp.kiev.ua

Ранее в Киеве высмеяли автомобилистку, которая не смогла припарковать свою машину. Она едва не въехала в транспортное средство впереди. Неудачные попытки завершились тем, что авто просто оставили на пешеходной части.

Как писал OBOZREVATEL, также в июле очевидцы сняли на камеру "героя парковки", который бросил машину на пешеходной части.

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