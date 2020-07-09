В ТРЦ Киева журналистку отказались обслуживать на украинском языке: детали скандала

В магазине OYSHO в Киеве продавец и администратор отказались обслуживать покупательницу на украинском языке.

Это произошло в четверг, 9 июля, сообщила в Facebook тележурналистка, жена нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева Наталья Фицич. Она уточнила, что столкнулась с нарушением закона в магазине в ТРЦ SkyMall.

"На вежливую просьбу говорить со мной на украинском, продавец Анастасия отказалась, мотивируя тем, что не должна подстраиваться под клиента! Администратор, также Анастасия, тоже отказалась", – написала Фицич.

По словам журналистки, администратор также назвала неправильным то, что она настаивала на обслуживании на государственном языке. Фицич добавила, что написала заявление на директора магазина.

Администратор OYSHO. Facebook / Наталка Фіцич

"Иллюзий не имею. Я выросла в Киеве и всю жизнь из-за моего украинского слышу оскорбления и насмешки. Всю жизнь! В советское время мне в спину бросали "деревенщина", сейчас ситуация не лучше. В моей стране, за которую боролись мои деды и прадеды, меня же дискриминируют, а я не имею никакой возможности защитить себя", – возмутилась Фицич.

Она добавила, что после поднятия резонанса вокруг поста в соцсети ей позвонила администратор Анастасия и просила прощения.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на странице якобы киевского "Театра на Подоле" в сети отказались ответить на вопрос зрителю, который требовал, чтобы с ним общались на его родном языке – русском. Оказалось, что указанная страница фейковая. Администрация заведения ответила на ситуацию.