"Открыл все газовые баллоны!" Скандал с пристройкой в центре Киева получил продолжение

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий.

Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на пресс-службу КАРС КГГА, работы на улице Софиевская, 1, принялось осуществлять КП Управляющая компания Шевченковского района при технической поддержке спасателей КАРС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Владелец постройки утверждает, что все законно и согласовано с руководством города, и ведет себя неадекватно, час назад открыл все газовые баллоны", – говорится в посте.

Скандал с пристройкой в центре Киева получил продолжение Facebook Максима Бахматова

Автор сообщения отметил, что ранее собственник одной из квартир, которая выходит фасадом прямиком на площадь, начал возведение стены и тем самым нарушил архитектурный ансамбль дома.

Впервые на стройку хотели попасть еще в конце августа, но ни у кого это не получилось. В начале сентября в ГАСИ отправили письмо о пристройке. На него отреагировали и прислали инспектора по благоустройству.

"При этом его на стройку не пустил собственник и угрожал физической расправой. Тогда инспектор обратился в полицию и написал заявление, которое занесли в Единый реестр. Уголовное дело по факту угроз возбуждено, но прогресса по нему не было уже долгое время", – подчеркнули в посте.

Про демонтаж написал на своей странице в Facebook и советник городского главы Киева Максим Бахматов. Он отметил, что несколько дней на месте уже работал "Киевблагоустрий" при поддержке полиции.

"Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого "страшка" никто не выдавал: ни город, ни государство", – добавил Бахматов.

По его словам, демонтаж происходит таким образом, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни и здоровья людей.

Пресс-служба "Киевпастранс" на своем сайте сообщила, что для безопасности людей остановку "Майдан Незалежности" для троллейбусов № 6, 16, 18 временно перенесли на 50 м вперед (на ул. Малая Житомирская).

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий Dtp.kiev.ua

Речь идет о доме на улице Софиевская, 1 Dtp.kiev.ua

Впервые на стройку хотели попасть еще в конце августа Dtp.kiev.ua

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий Facebook Максима Бахматова

Речь идет о доме на улице Софиевская, 1 Facebook Максима Бахматова

Впервые на стройку хотели попасть еще в конце августа Dtp.kiev.ua

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий Dtp.kiev.ua

Речь идет о доме на улице Софиевская, 1 Dtp.kiev.ua

Впервые на стройку хотели попасть еще в конце августа Dtp.kiev.ua

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий Dtp.kiev.ua

Речь идет о доме на улице Софиевская, 1 Dtp.kiev.ua

Впервые на стройку хотели попасть еще в конце августа Dtp.kiev.ua

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий Facebook Максима Бахматова

Речь идет о доме на улице Софиевская, 1 Facebook Максима Бахматова

Впервые на стройку хотели попасть еще в конце августа Facebook Максима Бахматова

В центре Киева, на Майдане Незалежности, начали разбирать скандальную пристройку на крыше одного из зданий Facebook Максима Бахматова

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева, на Майдане Независимости, местный житель изуродовал знаменитое здание пристройкой на крыше.

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