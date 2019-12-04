Остались без спортзала: на Киевщине в школе вспыхнул громкий скандал из-за аварийной крыши

В поселке городского типа Калита Броварского района Киевской области вспыхнул скандал из-за ремонта аварийной крыши школы.

Об этом говорится в материале издания "Сегодня". По словам местных жителей, проблемы начались еще семь лет назад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Они отметили, что именно тогда был сделан некачественный ремонт, в результате которого часть фронтонов осталась незакрытой, а над спортивным залом треснула плита перекрытия. С тех пор там занятий не проводили: спортзал закрыли с 2012 года, а физкультура у детей проходила в неприспособленных для этого помещениях.

На Киевщине в школе вспыхнул скандал из-за аварийной крыши Сегодня

Весной 2019 года школе выделили 500 тыс. гривен на проведение новых ремонтных работ на этой плите, но подготовка проектной документации затянулась. А уже в конце осени – начале зимы оказалось, что тот пакет документов, который подготовило учебное заведение, не устраивает поселковый совет.

"Родители волнуются, что, если эти средства в размере 500 тыс. гривен не использовать, в частности, на проведение экспертизы помещения и изготовление проектно-сметной документации, то они вернутся в госбюджет, а дети снова останутся лишь с надеждой о спортзале", – подчеркнул один из отцов.

В то же время специалисты отметили, что проблему можно решить, если ускорить подготовку документов. Также директор школы Антонина Шпак подтвердила изданию, что зал действительно уже семь лет закрыт из-за аварийного чердака и трещины на плите перекрытия.

"В апреле этого года нам выделили 500 тысяч гривен для ремонта аварийной плиты над спортивным залом. Мы получили выводы экспертов и заказали изготовление проекта, но его делали очень долго. После того, как мы обратились к разработчикам, нам сообщили, что, согласно выводам экспертов, есть еще проблемы и с фундаментом здания и проект может значительно подорожать", – сказала Шпак и добавила, что вскоре будет решено, как именно провести ремонт в зале.

В местном поссовете издание также заверили, что помогут с решением проблемы.

В поселке городского типа Калита Броварского района Киевской области вспыхнул скандал из-за ремонта аварийной крыши школы Сегодня

Проблемы начались еще в 2012 году Сегодня

В поселке городского типа Калита Броварского района Киевской области вспыхнул скандал из-за ремонта аварийной крыши школы Сегодня

Проблемы начались еще в 2012 году Сегодня

В поселке городского типа Калита Броварского района Киевской области вспыхнул скандал из-за ремонта аварийной крыши школы Сегодня

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