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21 октября • обновлено в 11:26
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Опасно ходить без маски: в Киеве зашкалил уровень загрязнения воздуха

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В некоторых районах Киева 21 октября зашкалил уровень вредных веществ в воздухе. Хуже всего ситуация установилась на левом берегу.

На Позняках, согласно с информацией Telegram-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", по состоянию на 11 утра, загрязнение установилось на уровне 577 при норме до 50.

"На улице небезопасно без защитной маски", – уточнили аналитики бота.

Также без маски посоветовали не ходить на Оболони, где вредные вещества в воздухе оценили на 153.

На Воскресенке индекс загрязнений равен 128 – жителей призвали не гулять без необходимости. Аналогичный совет дали и жителям Святошино, где этот показатель достиг 127.

На Русновке вредные вещества в воздухе дотянули до 73, что может навредить людям с респираторными заболеваниями.

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На Лукьяновке, согласно с данными бота, индекс составил 92, на Подоле – 61, на Борщаговке 60, на Соломенке – 78, что тоже небезопасно для заболевших респираторными инфекциями людей.

Почти идеальный индекс качества воздуха на Голосеево – там уровень загрязнений установился на отметке в 11. В этом районе можно гулять и заниматься спортом на открытом пространстве без риска для здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября в столице наблюдался сильный туман, видимость на дорогах составила всего 200 - 500 метров. Всех водителей и пешеходов призывали быть особенно осторожными.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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