"Окружили вооруженные ножами и пистолетами": в Киеве охрана Медведчука преследовала журналистов

На окраине Киева, в Пущі-Водице, съемочной группе журналистов программы "Наші гроші" препятствовала охрана лидера пророссийского движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Они требовали у них отдать им технику и обвинили в покушении на политика.

Журналисты снимали при помощи квадрокоптера лес, однако к ним подъехал автомобиль, принадлежащий охранной компании "Шторм", которая и обеспечивает безопасность Медведчука. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из потерпевших Максим Опанасенко.

Охранники обвинили журналистов в том, что они якобы снимали имение политика. Также они заявили, что на него готовят нападение и корреспонденты якобы могут быть к этому причастны.

"У одного дяди был пистолет, у другого на поясе висел охотничий нож. У нас был коптер и пауэр-банк, поэтому аргументов у нас было существенно меньше", ‒ сообщил Опанасенко.

Охрана вызвала полицию и потребовала изъять у съемочной группы квадрокоптер, но правоохранители отказались и сказали, что журналисты могут быть свободны.

"К этому моменту в лес подтянулись еще четыре-пять "штормистов". Полиция уехала, мы через лес идем к автобусной остановке, десяток охранников за нами. На остановке уже ждало несколько их авто и еще пять-шесть их бойцов", ‒ продолжил рассказ Опанасенко.

Охрана Медведчука Facebook Максим Опанасенко

Охранники помешали им сесть в автобус и, по словам журналиста, до смерти напугали маршрутчика. Кроме этого, на машине "Шторма" приехала съемочная группа телеканала "112", которая якобы получила важную информацию о задержанных преступниках.

После этого также приехали корреспонденты канала Newsone. Охранники же заявили, что все должны дожидаться юриста компании "Шторм".

Facebook Максим Опанасенко

"В результате на нас съехалось четыре экипажа полиции. Взяли пояснения. Вообще не поняли, как три журналиста могли угрожать безопасности 15 вооруженным "штормистам". И отпустили нас с миром", ‒ объяснил Опанасенко.

Однако и после этого, по его словам, охрана политика еще полтора часа ходила за ними по пятам.

"На глазах полицейских нас крутила ватага вооруженных ножом и пистолетами чуваков, пугая водителя, мотали километры за нами", ‒ подытожил Максим Опанасенко.

Как известно, Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина и неоднократно фигурировал в скандалах из-за своих пророссийских взглядов.

Виктор Медведчук и Владимир Путин argumentua.com

Как писал OBOZREVATEL, в феврале ГПУ внесла в ЕРДР сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

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