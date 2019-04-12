Занимают очередь с 4 утра! В Киеве – ажиотаж из-за желания проголосовать на выборах

В Киеве желающие сменить место голосования продолжают стоять в огромных очередях на участках Госреестра избирателей. Многие опасаются, что из-за такого наплыва людей могут не успеть до последнего дня подачи заявлений – 15 апреля.

В основном избирателям приходится записываться в очередь еще за несколько часов до открытия участков. Людмила Жевак, которая пыталась подать заявление 11 апреля в Шевченковской РГА сообщила, что очередь насчитывала более 600 человек. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Записываются с раннего утра. Сегодня (11 апреля. – Ред.) регистрация невозможна. Завтра нужно приехать за несколько часов до открытия. Организация процесса – на нижайшем уровне", – пожаловалась избирательница.

Шевченковская госадминистрация Facebook Людмила Жевак

Негативным опытом из этой РГА поделились еще несколько людей.

"Администрация открывается в 09.00. Приехала к 7.15, чтобы быть первой. Оказалось, что буду 61", – пожаловалась одна из избирательниц.

Людмила Коптелова, которая пришла в половине девятого, оказалась 192-й в списке.

"Всего лишь 6 часов в очереди – и место голосования на второй тур изменено", – поделилась опытом еще одна избирательница.

В Деснянской РГА люди тоже выстраиваются в очереди с раннего утра, однако очереди там меньше, чем в Шевченковском.

"В 9 утра очередь насчитывала около 100 человек", – поделилась Настя Ямщикова.

В Днепровской РГА 11 апреля в 8:45 можно было записаться в очередь под номером 177. А вот в Оболонском районе 10 апреля вся процедура занимала 20-30 минут, написала Людмила Сыворотка.

В Киево-Святошинской РГА наплыв людей не меньше, чем в Шевченковской.

"Очередь в 2 этажа, я 430-я в 9:30, принимают до 450-го номера, вчера зашел 450 номер в 18:30. Совсем не весело. Многие просто уходят", – пожаловалась Ирина Майорова.

Киево-Святошинская РГА Facebook Ирина Майрова

В Дарницкой РГА, по словам источника OBOZREVATEL, в очередь также записываются сотни людей, однако большинство из них ожидает на улице. Массовости удалось избежать за счет введенной системы записи – люди рассчитывают время и возвращаются ближе к своей очереди.

"В 8 утра я был 199-й. Люди записываются и расходятся по кафе, кто куда. Первые в списке пришли в 4 утра, а записаться можно только день в день, не на завтра", – рассказал избиратель.

Как писал OBOZREVATEL, изменить место голосования можно до 15 апреля включительно. Все отделения реестра избирателей будут работать оба выходных, 13 и 14 апреля.

Огромные очереди наблюдались и в самые первые дни открытия регистрации, 8 и 9 апреля.

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