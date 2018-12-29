''Нужно все сносить!'' Названы главные причины поломок экспресса ''Киев-Борисполь''

Причиной частых поломок нашумевшего экспресса "Киев-Борисполь" являются серьезные ошибки при проектировке проекта и закупке транспорта.

Все составы уже ранее использовались и имеют пробег свыше миллиона километров. При этом капитального ремонта перед запуском рельсобуса никто не проводил, пояснил в эфире Newsone экс-начальник Южно-Западной железной дороги Алексей Кривопишин (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ломаются они потому, что у них пробеги по 1 200 000-1 300 000 км. А до капитального ремонта должно быть не более миллиона или 10 лет эксплуатации. Их перекрасили, а вместо ремонта на заводе сняли двигатели и отвезли к какому дяде", — заявил Кривопишин.

Кроме этого, по мнению Кривопишина, существенный недостаток заключается в длине платформ, предназначенных для экспресса.

"Тот, кто строил, кто инициировал, должен нести персональную ответственность. Все нужно переделывать. В Борисполе сделали платформу на 100 метров, хотя нужно 250. Нужно сносить все и строить новую", — предположил экс-глава Южно-Западной железной дороги.

Экспресс Киев-Борисполь АиФ

По его мнению, для экономической выгоды этого проекта, необходимо использовать десятивагонные поезда на электротяге, которые будут способны перевозить большее количество пассажиров.

Как писал OBOZREVATEL, 29 декабря рельсобус до Борисполя сломался в четвертый раз за месяц. Пассажиры около часа стояли на Дарницком вокзале в ожидании следующего рейса.

Старт работы экспресса состоялся 30 ноября. Подготовительные работы к проекту рельсобуса из Киева до Борисполя начались еще в марте. Уже через месяц стартовали строительные работы, которые удалось выполнить в очень сжатые сроки.

Стоимость проекта составила 480 млн гривен. Ожидается, что он окупится чуть более чем за десять лет. Изначально чиновники говорили, что билет будет стоить около 120 гривен, но в результате цену удалось снизить на 40 гривен.