"Негодяи!" Сеть разозлил беспредел на станции метро в Киеве

В сети опубликовали видео со станции метро "Позняки" в Киеве. Там с самого утра толпы людей ждали своей очереди, чтобы попасть на перрон. Пользователей очень огорчила такая ситуация.

Ролик разместила местная жительница Виктория Давиденко на странице "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сегодняшнее (4 сентября. – Ред.) утро в 8.45. М. Позняки", – коротко написала она.

Толпы людей в метро Facebook Юлии Аксен

Пользователи принялись огорченно комментировать видео. Они отметили, что причиной является то, что район очень застроен.

"То ли еще будет! Когда все дома заселяться новые возле Эпицентра (Гипермаркет – Ред.) и т.п", "Там новостроек куча. Плюс конечные трамваев и маршруток", "А еще добавились школьники, студенты", "Вот одни негодяи строят бездумно, а мы покупаем", – написали пользователи.

Некоторые добавили, что такая ситуация на этой станции метро наблюдается каждый день.

"Почти каждый день после 8", "Вчера тоже самое было. Это Позняки!", "Фух, хорошо, что я таксист", – рассказали в сети.

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Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Киеве в связи с выводом жетонов для метро из оборота на большинстве станций образовались огромные очереди, в том числе и на "Позняках".

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