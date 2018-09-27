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''Не смотрите, кто поел!'' Кафе крупнейшего ТРЦ Киева оккупировали тараканы. Шокирующее видео

1.8тЧитать материал на украинском

В крупном торгово-развлекательных комплексе Киева Dream Town в лапша-баре Noodle Doodle на фуд-корте обнаружили полную антисанитарию.

Кишащий живыми тараканами поднос для еды увидела клиентка заведения Ольга Данилова и обнародовала видео в Facebook.

"Я просто в шоке! Если бы я знала – это бы было бы последнее место на Земле, где мы бы обедали", - говорит на камеру посетительница.

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Известный супермаркет в Киеве уличили в антисанитарии

''Не смотрите, кто поел!'' Кафе крупнейшего ТРЦ Киева оккупировали тараканы. Шокирующее видео

''Не смотрите, кто поел!'' Кафе крупнейшего ТРЦ Киева оккупировали тараканы. Шокирующее видео

Вскоре на видео отреагировала администрация заведения.

"У каждого бывают ошибки и мы не исключение. Ольга Данилова, нам действительно жаль, что вместо хороших впечатлений о Noodle Doodle, вы обнаружили такие неприятности. Мы закрываем наш ресторан в ТРЦ Dream Town на дезинсекцию и полную проверку процессов контроля качества вместе с санитарными службами. Такие же процессы проверок мы запускаем поочередно во всех наших ресторанах, и обязательно расскажем вам о результатах и пригласим всех желающих к нам на экскурсию. Ошибки это всегда неприятно, но благодаря этому мы станем лучше", - написали на странице кафе в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых в хлебном отделе.

Место
УкраинаКиев
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