''Не смотрите, кто поел!'' Кафе крупнейшего ТРЦ Киева оккупировали тараканы. Шокирующее видео

В крупном торгово-развлекательных комплексе Киева Dream Town в лапша-баре Noodle Doodle на фуд-корте обнаружили полную антисанитарию.

Кишащий живыми тараканами поднос для еды увидела клиентка заведения Ольга Данилова и обнародовала видео в Facebook.

"Я просто в шоке! Если бы я знала – это бы было бы последнее место на Земле, где мы бы обедали", - говорит на камеру посетительница.

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Вскоре на видео отреагировала администрация заведения.

"У каждого бывают ошибки и мы не исключение. Ольга Данилова, нам действительно жаль, что вместо хороших впечатлений о Noodle Doodle, вы обнаружили такие неприятности. Мы закрываем наш ресторан в ТРЦ Dream Town на дезинсекцию и полную проверку процессов контроля качества вместе с санитарными службами. Такие же процессы проверок мы запускаем поочередно во всех наших ресторанах, и обязательно расскажем вам о результатах и пригласим всех желающих к нам на экскурсию. Ошибки это всегда неприятно, но благодаря этому мы станем лучше", - написали на странице кафе в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых в хлебном отделе.